«Спартак» отдаст Ломовицкого в аренду «Химкам» и будет платить ему зарплату

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Стало известно, где продолжит карьеру вингер «Спартака» Александр Ломовицкий.

22-летний футболист перейдет в «Химки» на правах аренды. Сегодня вечером, как утверждает «Спорт-Экспресс», он подпишет годичное арендное соглашение. «Спартак» продолжит платить ему зарплату.

Прошлый сезон Ломовицкий провел на правах аренды в тульском «Арсенале». Он и еще один клуб РПЛ проиграли борьбу по подписанию футболиста «Химкам» из-за желания видеть его в подмосковной команде министра спорта Подмосковья Романа Терюшкова.

Подробную статистику Ломовицкого можно изучить здесь.

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