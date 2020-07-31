«Спартак» отдаст Ломовицкого в аренду «Химкам» и будет платить ему зарплату

Стало известно, где продолжит карьеру вингер «Спартака» Александр Ломовицкий.
22-летний футболист перейдет в «Химки» на правах аренды. Сегодня вечером, как утверждает «Спорт-Экспресс», он подпишет годичное арендное соглашение. «Спартак» продолжит платить ему зарплату.
Прошлый сезон Ломовицкий провел на правах аренды в тульском «Арсенале». Он и еще один клуб РПЛ проиграли борьбу по подписанию футболиста «Химкам» из-за желания видеть его в подмосковной команде министра спорта Подмосковья Романа Терюшкова.
Подробную статистику Ломовицкого можно изучить здесь.