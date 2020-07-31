«Спартак» отдаст Ломовицкого в аренду «Химкам» и будет платить ему зарплату

Стало известно, где продолжит карьеру вингер .

22-летний футболист перейдет в на правах аренды. Сегодня вечером, как утверждает , он подпишет годичное арендное соглашение. «Спартак» продолжит платить ему зарплату.

Прошлый сезон Ломовицкий провел на правах аренды в тульском . Он и еще один клуб проиграли борьбу по подписанию футболиста «Химкам» из-за желания видеть его в подмосковной команде министра спорта Подмосковья Романа Терюшкова.

Подробную статистику Ломовицкого можно изучить здесь.