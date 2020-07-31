Шамиль Газизов: «Спартак» не рассматривает замену Тедеско. Если бы не судейские ошибки, взяли бы три очка с «Сочи»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Шамиль Газизов Доменико Тедеско Чемпионат.com Футбол

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал появившуюся информацию о том, что клуб может уволить главного тренера Доменико Тедеско.

«Мы с Доменико Тедеско в одной лодке. Клуб не рассматривает замену тренера. Если бы не судейские ошибки, то взяли бы три очка в матче с «Сочи».

К сожалению, есть силы, которые, вероятно, намеренно отвлекают внимание от действительно важной проблемы, с которой столкнулся не только «Спартак», но и весь российский футбол – низкое качество судейства», – заявил Газизов.

«Спартаку» не надо сниматься. Это шанс Федуна решить проблемы с судейством

Собери сборную Лиги чемпионов и выиграй 100 000 рублей

Опрос

Вы Федун, ваши действия?
24638 голосов
Не снимался бы. Добивался бы реформ
45%
Шамиль Газизов
Не снимался бы, но и не рассчитывал бы на реформы. Отстранения судей достаточно
13%
Доменико Тедеско
Снимался бы, достало, уже ничего не поменять
42%
Леонид Федун

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья