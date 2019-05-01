Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Тампа» играет с «Коламбусом», «Бостон» против «Каролины»

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Сегодня стартует первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли

Как и обычно, в нем участвуют 16 команд, а серии проходят в формате до 4 побед. 

Все матчи будут проходить в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. 8 мест в первом раунде были разыграны в квалификации. 

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

Тампа-Бэй – Коламбус 1:1 (2 период)
Дата проведения
11 августа, 22.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Дюбуа (Джонс, Тексье)
1:1 – 6 Пойнт (Хедман, Кучеров)

Счет в серии: 0-0

Даллас – Калгари
Дата проведения
12 августа, 00.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Бостон – Каролина
Дата проведения
12 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Вегас – Чикаго
Дата проведения
12 августа, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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