Леонид Слуцкий: «Судью Иванова нужно пожизненно дисквалифицировать. Он либо коррумпирован, либо не разбирается в футболе»

Главный тренер заявил, что судья Сергей Иванов должен быть пожизненно дисквалифицирован по итогам матча 1-го тура РПЛ против (0:2).

«После матча я связался с голландцем Бьорном Куйперсом – одним из лучших арбитров мира. Могу показать смс. Его мнение по эпизоду с Игнатьевым: «Голкипер не играет в мяч. Совершает фол. Это пенальти и желтая карточка». Еще раз – это говорит один из лучших арбитров Европы и мира. А Иванов мне уверенно заявляет, что это не пенальти, причем он говорит мне это после просмотра видеоповтора.

Возникает вопрос: кто лучше разбирается, Куйперс или Иванов? Это как спросить, кто лучше тренирует – Гвардиола или я? Соответственно, можно сделать вывод: либо арбитр Иванов вообще не разбирается в правилах футбола, либо он коррумпирован и предвзят. В обоих случаях решение одно – дисквалифицировать его пожизненно, потому что люди столь низкой квалификации или предвзятые судить футбольные матчи не имеют права.

Отдельно скажу про руководителя судей, .

Мы дозвонились ему через определенных людей. Спросили мнение по эпизоду. И услышали ответ: «Не могу сказать, это пенальти или нет». Что это за ответ?! Человек вообще знает правила футбола? Пенальти либо есть, либо нет. А мы слышим ответ: «Не знаю». Разве так может говорить руководитель судей? Мы думали, приехал европейский специалист, а по сути он ничем не отличается и не готов брать ответственность. Либо просто не знает правил футбола. Еще раз повторю: к нам относятся как к идиотам.

После июльского интервью «Спорт-Экспрессу» я обратил внимание, что судьи перестали давать много желтых карточек, а также нас перестали штрафовать за маски. Но никто никому, как и раньше, не объяснил изменения в правилах. Я прекрасно понимаю, что после всего случившегося ничего хорошего меня не ждет, будет дисквалификация. Я не боюсь говорить то, что вижу и думаю», – сказал Слуцкий.

«Они нас всех считают идиотами». Ядерный монолог Слуцкого о судействе РПЛ 💣🔥