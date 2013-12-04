НБА. «Сан-Антонио» – «Хьюстон», «Даллас» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

Сегодня семью матчами продолжился возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
«Сан-Антонио» встречается с «Хьюстоном», «Даллас» сыграет с «Портлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 августа, 20.00, «AdventHealth Arena »
- Орландо
- Эннис (10), Айванду (8), Фульц (7), Огастин (5), Вучевич (5 + 7 подборов), Джонсон (2), Фрэйзер (2), Кларк (2), Берч (2), Лоу (0).
- Бруклин
- Луваву-Кабарро (17), Мартин (12), Муса (9), Т. Джонсон (8), Томас (6), Холл (4), Андерсон (2), Куруц (2), Чиозза (0).
- Дата проведения
- 11 августа, 21.00, «HP Field House »
- Дата проведения
- 11 августа, 23.30, «VISA Athletic Center»
- Дата проведения
- 12 августа, 00.00, «AdventHealth Arena »
- Дата проведения
- 12 августа, 01.30, «The Arena (WWOS)»
- Дата проведения
- 12 августа, 04.00, «VISA Athletic Center»
- Дата проведения
- 12 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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