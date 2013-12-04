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    НБА. «Сан-Антонио» – «Хьюстон», «Даллас» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

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    Сегодня семью матчами продолжился возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

    «Сан-Антонио» встречается с «Хьюстоном», «Даллас» сыграет с «Портлендом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Бруклин 51:65 (3 четверть)
    Дата проведения
    11 августа, 20.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча
    Орландо
    Эннис (10), Айванду (8), Фульц (7), Огастин (5), Вучевич (5 + 7 подборов), Джонсон (2), Фрэйзер (2), Кларк (2), Берч (2), Лоу (0).
    Бруклин
    Луваву-Кабарро (17), Мартин (12), Муса (9), Т. Джонсон (8), Томас (6), Холл (4), Андерсон (2), Куруц (2), Чиозза (0).

    Сан-Антонио – Хьюстон 29:23 (1 четверть)
    Дата проведения
    11 августа, 21.00, «HP Field House »
    Онлайн матча
    Сан-Антонио
    Мюррей (0), Уайт (0), Уокер (0), Дерозан (0), Пелтль (0).
    Хьюстон
    Уэстбрук (0), Маклемор (0), Ковингтон (0), Грин (0), Такер (0).

    Филадельфия – Финикс
    Дата проведения
    11 августа, 23.30, «VISA Athletic Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Бостон
    Дата проведения
    12 августа, 00.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    Даллас – Портленд
    Дата проведения
    12 августа, 01.30, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Милуоки
    Дата проведения
    12 августа, 04.00, «VISA Athletic Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Новый Орлеан
    Дата проведения
    12 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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