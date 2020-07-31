«Шахтер» разгромил «Базель» (4:1) и вышел в 1/2 финала Лиги Европы в третий раз в истории

В Германии прошли матчи 1/4 финала Лиги Европы. На этой стадии противостояния состоят из одной игры.
В Гельзенкирхене «Шахтер» разгромил «Базель» (4:1) и вышел в полуфинал, где сыграет с «Интером».
Донецкий клуб добрался до стадии 1/2 финала Лиги Европы в 3-й раз в истории. В 2009 году команда стала победителем турнира, который тогда назывался Кубок УЕФА, а в 2016-м уступила в полуфинале будущему обладателю трофея «Севилье».
На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
- Дата проведения
- 11 августа, 22.00, «Фелтинс-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 2 Мораес, 2:0 – 22 Тайсон, 3:0 – 75, пенальти Алан Патрик, 4:0 – 88 Додо, 4:1 – 90 ван Волфсвинкел.
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Шахтер –
Пятов, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Додо, Алан Патрик (Коваленко, 78), Тайсон (Тете, 86), Маркос Антонио (Майкон, 85), Степаненко, Марлос (Соломон, 72), Мораес (Фернандо Педро, 85).
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Базель –
Николич, Петретта, Видмер, ван дер Верфф (Рамирес, 73), Альдерете, Фрай, Кампо, Джака (Маршан, 60), Штокер (ван Волфсвинкел, 73), Пулулу, Артур (Адеми, 73).
- Предупреждения:
- Фрай (26), Алан Патрик (52), Артур (64), Бондарь (87).