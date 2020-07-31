«Шахтер» разгромил «Базель» (4:1) и вышел в 1/2 финала Лиги Европы в третий раз в истории

В Германии прошли матчи 1/4 финала Лиги Европы. На этой стадии противостояния состоят из одной игры.

В Гельзенкирхене разгромил (4:1) и вышел в полуфинал, где сыграет с «Интером».

Донецкий клуб добрался до стадии 1/2 финала Лиги Европы в 3-й раз в истории. В 2009 году команда стала победителем турнира, который тогда назывался Кубок УЕФА, а в 2016-м уступила в полуфинале будущему обладателю трофея «Севилье».

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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