«Шахтер» разгромил «Базель» (4:1) и вышел в 1/2 финала Лиги Европы в третий раз в истории

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В Германии прошли матчи 1/4 финала Лиги Европы. На этой стадии противостояния состоят из одной игры.

В Гельзенкирхене «Шахтер» разгромил «Базель» (4:1) и вышел в полуфинал, где сыграет с «Интером».

Донецкий клуб добрался до стадии 1/2 финала Лиги Европы в 3-й раз в истории. В 2009 году команда стала победителем турнира, который тогда назывался Кубок УЕФА, а в 2016-м уступила в полуфинале будущему обладателю трофея «Севилье».

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Шахтер Украина – Базель Швейцария 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
11 августа, 22.00, «Фелтинс-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Мораес, 2:0 – 22 Тайсон, 3:0 – 75, пенальти Алан Патрик, 4:0 – 88 Додо, 4:1 – 90 ван Волфсвинкел.
ШахтерПятов, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Додо, Алан Патрик (Коваленко, 78), Тайсон (Тете, 86), Маркос Антонио (Майкон, 85), Степаненко, Марлос (Соломон, 72), Мораес (Фернандо Педро, 85).
БазельНиколич, Петретта, Видмер, ван дер Верфф (Рамирес, 73), Альдерете, Фрай, Кампо, Джака (Маршан, 60), Штокер (ван Волфсвинкел, 73), Пулулу, Артур (Адеми, 73).
Предупреждения:
Фрай (26), Алан Патрик (52), Артур (64), Бондарь (87).

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