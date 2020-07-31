Федун недоволен объяснениями судей по их работе в матче «Спартак» – «Сочи»

Владелец заявил, что не удовлетворен объяснениями судей, работавших на скандальном матче 1-го тура против (2:2).

«Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики», – сказал Федун.

Вчера в эфире «Матч ТВ» выступили руководитель проекта по внедрению системы ВАР в России Леонид Калошин, главный арбитр матча «Спартак» – «Сочи» Василий Казарцев и , отвечавший за систему ВАР.

Газизов о выступлении Казарцева и Еськова на ТВ: «Они только больше запутали меня»

Пенальти «Спартаку» разобрали сами Казарцев и Еськов: ошибка есть, но не явная, а ВАР подтвердил решение только из-за контакта ног (по протоколу – правильно)