«Наполи» начал переговоры с агентами Влашича. ЦСКА хочет за хорвата 22 млн евро

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в Европе.

По информации La Gazzetta dello Sport, переговоры с представителями хорвата начал «Наполи». Спортивный директор неаполитанского клуба Кристиано Джунтоли обсудил с Дженнаро Гаттузо необходимые позиции для усиления и связался с окружением Влашича через посредников.

ЦСКА оценивает Влашича в 22 миллиона евро и не прочь продать его, если получит достойное предложение. В то же время «Наполи» готов предложить 20 миллионов плюс бонусы. Статистику игрока можно изучить здесь.

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