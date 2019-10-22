«Наполи» начал переговоры с агентами Влашича. ЦСКА хочет за хорвата 22 млн евро

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в Европе.

По информации La Gazzetta dello Sport, переговоры с представителями хорвата начал «Наполи». Спортивный директор неаполитанского клуба Кристиано Джунтоли обсудил с необходимые позиции для усиления и связался с окружением Влашича через посредников.

ЦСКА оценивает Влашича в 22 миллиона евро и не прочь продать его, если получит достойное предложение. В то же время готов предложить 20 миллионов плюс бонусы. Статистику игрока можно изучить здесь.