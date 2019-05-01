Алексис Лафреньер: «Панарин – один из лучших игроков НХЛ. «Рейнджерс» добьются больших успехов в ближайшие годы»

Нападающий высказался о том, что получили первый выбор на драфте .

18-летний канадец является главным фаворитом драфта.

«Это захватывающее чувство. – один из лучших игроков лиги, а еще там есть . Такие парни там играют.

Это действительно хорошая команда, которая добьется больших успехов в ближайшие годы. Конечно, будет весело.

Последние два месяца получились томительными. Но было очень интересно сейчас узнать, кто выиграл в лотерею на драфте.

Что я чувствую? Радость и облегчение. Для меня это особенный день, но посмотрим, что будет дальше», – сказал Лафреньер.

Канадцы привезли на МЧМ нового гения. Лучше него по юниорам начинали только Лемье и Кросби