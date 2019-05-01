Алексис Лафреньер: «Панарин – один из лучших игроков НХЛ. «Рейнджерс» добьются больших успехов в ближайшие годы»

Нападающий Алексис Лафреньер высказался о том, что «Рейнджерс» получили первый выбор на драфте НХЛ.
18-летний канадец является главным фаворитом драфта.
«Это захватывающее чувство. Артемий Панарин – один из лучших игроков лиги, а еще там есть Мика Зибанежад. Такие парни там играют.
Это действительно хорошая команда, которая добьется больших успехов в ближайшие годы. Конечно, будет весело.
Последние два месяца получились томительными. Но было очень интересно сейчас узнать, кто выиграл в лотерею на драфте.
Что я чувствую? Радость и облегчение. Для меня это особенный день, но посмотрим, что будет дальше», – сказал Лафреньер.
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