Алексис Лафреньер: «Панарин – один из лучших игроков НХЛ. «Рейнджерс» добьются больших успехов в ближайшие годы»

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Нападающий Алексис Лафреньер высказался о том, что «Рейнджерс» получили первый выбор на драфте НХЛ.

18-летний канадец является главным фаворитом драфта.

«Это захватывающее чувство. Артемий Панарин – один из лучших игроков лиги, а еще там есть Мика Зибанежад. Такие парни там играют.

Это действительно хорошая команда, которая добьется больших успехов в ближайшие годы. Конечно, будет весело.

Последние два месяца получились томительными. Но было очень интересно сейчас узнать, кто выиграл в лотерею на драфте.

Что я чувствую? Радость и облегчение. Для меня это особенный день, но посмотрим, что будет дальше», – сказал Лафреньер.

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