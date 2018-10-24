Боец ММА Василевский: «Широков – змееныш. У него не хватило бы душка ударить профессионального бойца»

Средневес АСА Вячеслав Василевский прокомментировал инцидент с участием экс-капитана сборной России по футболу Романа Широкова, который на любительском турнире «Московский кубок селебрити» ударил судью Никиту Данченкова.

«Удары голыми руками чреваты и опасны. Можно очень неудачно попасть. Не нужно обладать нокаутирующим ударом Тайсона, чтобы убить человека. Глупо так набрасываться на судью, особенно бить.

Если хочешь показательно не согласиться, дал бы ему пощечину. Зачем еще и пинать? Там же шипы. Широков – змееныш, неправильно сделал. Может быть, судья действительно был неправ, но он же его не бил.

Нельзя оправдывать Широкова тем, что он бывший игрок, который всегда голоден до победы. Я тоже профессиональный спортсмен, и у меня было много ситуаций, когда сопернику дают незаслуженные баллы. Это же не значит, что нужно бить или вообще убивать судью.

Если каждый дурачок будет так делать, начнется хаос. Должна быть какая-то черта, нельзя опускаться до рукоприкладства.

Уверен, что Широкову никогда не хватило бы душка так сделать, будь напротив профессиональный боец. Просто он понимает, что судья рухнет от его ударчика, а он добьет ногой. Мне бы он так не сделал.

А если бы сделал, поплатился бы в ту же секунду. Безнаказанность определяется тем, кто стоит напротив тебя. Это проявление слабака и труса.

Другое дело, если бы какой-то игрок проявил неуважение к его товарищу. Заступиться, зарубившись с действующим спортсменом, можно. Нормально, когда в хоккее ребята скидывают перчатки и начинают херачиться.

Никто не будет говорить, что кто-то кого-то избил. А, выбирая заведомо слабого соперника, поступаешь, как чмо», – рассказал Василевский.

Василий Уткин: «На Широкова подавать в суд не надо. С говном судятся только мухи, а мужчины перешагивают»

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