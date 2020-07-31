Защитник «Урала» Калинин о присоединении Крыма к России: «В целом стало лучше. Дороги сделали, мост построили»

Защитник поделился мнением о нынешней обстановке в Крыму.

– Ты родился в Крыму, в городе Керчь – что это такое, детство на полуострове?

– Два моря в моем городе! Но для меня это было привычно. Просто другие люди приезжают, видят море и так радуются этому… Я говорил: «Ну, море и море». В 15 лет уехал из Крыма и потом уже жил на Украине. Но в Крыму, конечно, природа красивая, воздух хороший.

– Ты рос в еще украинском Крыму. После присоединения Крыма к России – ты считаешь, что жизнь там улучшилась или ничего не изменилось?

– Если судить по тому, что видел, то вроде облагородили, дороги сделали, трассу хорошую делают, мост построили. В целом лучше стало. Главное, чтобы войны не было.

– В Крыму часть населения придерживается мнения: «Если бы не украинцы, все бы у нас было хорошо». Как к такому относишься?

– В политику не лезу, мне это неинтересно. Никогда не сравниваю Украину и Россию – люблю и тех, и других. Я даже телек не смотрю и вообще не разделяю украинцев и русских – это для меня один народ.

– Следишь за тем, что происходит на Украине в целом? С кем-то на связи?

– Я провел большую часть жизни там, поэтому, конечно, слежу. В основном за футболом, так как у меня там много друзей живет, в «Шахтере» много друзей играет. Точно так же слежу за «Динамо», за «Зарей». Но за политической ситуацией не слежу, потому что мне это неинтересно.

– У тебя до сих пор есть украинский паспорт?

– Нет, я его сдал, когда российский получал. Нельзя было тогда оставлять его, – рассказал Калинин.