«Рубин» – «Спартаку»: «Знакомо это чувство»

«Рубин» обратился к после того, как арбитр принял спорное решение не назначать пенальти в матче 1-го тура РПЛ между казанцами и «Локомотивом» (0:2).

Пресс-служба опубликовала мем I know that feel bro («Знакомо это чувство» – прим. Sports.ru), ответив на твит «Спартака» с текстом: «Сезон новый, порядки старые».

В первом тайме форвард «Рубина» Иван Игнатьев выходил один на один, но столкнулся с вышедшим из ворот голкипером железнодорожников Гильерме. Иванов не стал назначать 11-метровый удар, а в ответной атаке «Локомотив» забил второй мяч в ворота «Рубина».

В матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) арбитр назначил пенальти на 88-й минуте. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи назвал его ошибочным.

«Они нас всех считают идиотами». Ядерный монолог Слуцкого о судействе РПЛ 💣🔥

Слуцкий вспыхнул после падения Игнатьева в штрафной Гильерме. Сначала накричал на судью в подтрибунке, потом на поле – и удалился