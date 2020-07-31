🤬 Слуцкий разнес судей после игры с «Локо»: «Они нас считают идиотами. Ничего не объясняют»

Главный тренер «Рубина» раскритиковал работу судейской бригады Сергея Иванова после поражения в матче 1-го тура от «Локомотива» (0:2).

«Я давал огромное интервью и аргументированно и четко поднял вопрос проблемы судейства. И просто попросил объяснить какие-то вещи. Более того, перед стартом сезона мы направили письмо и попросили прислать нам арбитра, чтобы объяснить, как работает ВАР, в каких случаях назначаются пенальти, что-то еще…

На моей памяти вчера арбитры впервые стали объяснять [свои решения], потому что матч «Спартака» [с «Сочи»] был такой… Да, мы, наверное, не имеем такого количества почитателей, как «Спартак», но я умоляю вас, общественность, болельщиков…

Сегодня судья не назначил пенальти [в ворота «Локомотива»], а когда я спросил его, что произошло, он сказал, что пенальти, на его взгляд, не было. При том, что он мне это уже говорил. Он после перерыва просмотрел несколько моментов. То есть понимаете: мы все видим один эпизод, а он видит другой. Что это? Предвзятость или низкая квалификация? Я не знаю.

Судьям уже и ВАР дали, и посадили туда этих арбитров, и все смотрят, и миллион повторов. Люди с трибун видят нарушение, которое должно наказываться назначением пенальти. И у меня еще большие вопросы по карточке, которую должны были показать Гильерме.

Мне арбитр объясняет, что если вы в динамике посмотрите на его левую ногу, то в момент 30-градусного… Они нас всех считают идиотами. Они не объясняют правила. Ведут себя так, как считают нужным. ВАР в каких-то ситуациях вмешивается, в каких-то не вмешивается. А они потом говорят: «Люди просто не в курсе, как работает ВАР». Конечно, не в курсе. Вы же не объяснили. Вы объясните правила.

То, что вчера говорили по «Спартаку» – я был просто в шоке. Никто не отвечает на вопросы. Все говорят как-то уклончиво, не хотят вступать в прямое противостояние с Кашшаи, потому что он, видите ли, сказал, что пенальти не было.

Вы будьте ближе к людям, спокойно объясняйте все. Судья Иванов, повторюсь, сказал, что пенальти не было. Мое мнение – это был железобетонный пенальти. Это предвзятость? Или он слеповат? Или просто такой уровень квалификации? Или там не было пенальти? Если нападающего в штрафной цепляет вратарь и это не пенальти, может, правила изменились?

Я хочу привлечь внимание к проблеме судейства. Чтобы это было не только при участии больших клубов, таких как «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Мы тоже хотим играть в футбол, мы тоже хотим, чтобы нам объясняли, и мы тоже хотим честного судейства. Я не хочу, чтобы решения арбитров влияли на настроения болельщиков и на ту огромную работу, которую проделывает наш клуб.

Хотел вопросы уточняющие ему (судье Иванову – Sports.ru) задать, он мне ответил, что, на его взгляд, пенальти не было. При том, что мы 200 раз посмотрели эпизод в перерыве, и все, кто сидят в раздевалке и миллион болельщиков, имеют одно мнение, а он – другое. О чем можно говорить, если такова трактовка правил?» – сказал Слуцкий.

Слуцкий вспыхнул после падения Игнатьева в штрафной Гильерме. Сначала накричал на судью в подтрибунке, потом на поле – и удалился

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