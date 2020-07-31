Месси тренировался с повязкой на левой ноге. Это мера предосторожности, он сыграет с «Баварией»

Капитан «Барселоны» готовится к матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Как сообщает Diario Sport, сегодня аргентинец работал в общей группе, на его левой ноге была специальная повязка. Однако отмечается, что это лишь мера предосторожности, и футболист точно сыграет с «Баварией».

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1) Месси получил сильный удар по ноге от защитника «партенопейцев» Калиду Кулибали.

сыграет с «Баварией» 14 августа. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

Фото: твиттер «Барселоны»