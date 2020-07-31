Месси тренировался с повязкой на левой ноге. Это мера предосторожности, он сыграет с «Баварией»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Капитан «Барселоны» Лионель Месси готовится к матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Как сообщает Diario Sport, сегодня аргентинец работал в общей группе, на его левой ноге была специальная повязка. Однако отмечается, что это лишь мера предосторожности, и футболист точно сыграет с «Баварией».

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1) Месси получил сильный удар по ноге от защитника «партенопейцев» Калиду Кулибали.

«Барселона» сыграет с «Баварией» 14 августа. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

Фото: твиттер «Барселоны»

Собери сборную Лиги чемпионов и выиграй 100 000 рублей

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья