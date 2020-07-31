Слуцкий о судьях: «В матче «Спартака» не было ни одного пенальти, а они говорят: «Люди, опомнитесь, у нас семьи, дети». Ну так и вы будьте людьми»

Главный тренер эмоционально высказался о работе бригады арбитров после матча 1-го тура РПЛ против (0:2).

– Леонид Викторович, что вас расстроило больше – судейство или игра собственной команды в атаке?

– Игра собственной команды в атаке меня не расстроила вообще.

– Можете объяснить эпизод со своим удалением?

– Я уже все сказал во флэш-интервью. Я еще раз повторяю, что я сейчас еще раз 20 посмотрел этот эпизод. Арбитр Иванов утверждает, что что 11-метрового не было. При том, что я работаю футбольным тренером больше 30 лет.

На мой взгляд, здесь пенальти даже не обсуждается, красная карточка Рыбусу, потому что он делал движение и никак не в мяч. Что было бы в Голландии? Это красная карточка Рыбусу, пенальти и еще под вопросом карточка… Понятно, что двойного наказания быть не должно… Это железно. Если даже он не видел момент на Рыбусе…

Я спрашиваю: почему не смотрели ВАР? Он говорит: неочевидный момент. Какой же момент должен быть очевидный, кто-нибудь может мне объяснить, чтобы смотреть ВАР? Вам дали ВАР в помощь, а они трактуют по-своему.

Я сомневаюсь, что в Голландии не посмотрели бы такой эпизод и не приняли верное решение. Нам утверждает Волошин, которого я вчера смотрел: неочевидное решение, здесь ВАР не работает. ВАР работает во всех случаях, он нам рассказывает сказки. Я разговаривал с Куйперсом, который по сравнению с нашими судьями – это восемь других планет, прилетевших на нашу планету. И тем не менее он говорит: да, здесь смотрят.

Вам зачем дали ВАР, если вы его даже не смотрите? Он посмотрел эпизод 20 раз… Вы мне можете сказать, что это за судья Иванов, который считает, что не было пенальти. По мне, фолили и Рыбус, и Гильерме, и вопрос только в том, кому из этих игроков какое наказание дать после назначения пенальти. А он просто говорит: да не было пенальти. Еще начинает объяснять какие-то вещи. Это просто ужас какой-то.

Очень сложно комментировать игру, когда она проходит настолько эмоционально. Буквально позавчера был грандиознейший скандал, где было назначено два пенальти в ворота – на мой взгляд, не было ни одного и близко. Но они даже в этой ситуации пытаются выкручиваться, как-то объяснять. А потом говорят: люди, опомнитесь, что вы нам пишете в соцсетях, что вы делаете, у нас есть семьи и дети. Ну так и вы будьте людьми. Подойди и скажи: я ошибся, извини, пожалуйста.

Ну тогда что ты скажешь, ну суди внимательней. И нет ни красной карточки, ничего, – сказал Слуцкий.

«Они нас всех считают идиотами». Ядерный монолог Слуцкого о судействе РПЛ 💣🔥