«Спартак» и «Локо» манят Кокорина, календарь РПЛ, бой Хабиб – Гэтжи подтвержден, победа «Интера» другие новости утра

1. РПЛ опубликовала календарь на сезон-2020/21. «Зенит» и ЦСКА сыграют в 3-м туре, «Локо» и «Краснодар» – во 2-м, ЦСКА – «Спартак» в 7-м, «Локо» против «Зенита» – в 6-м.

2. Кокорин и аукцион невиданной щедрости. «Локомотив» предложил форварду 4 млн евро в качестве подписного бонуса, «Зенит» – 2 млн. «Спартак» дает Александру контракт на 3 года. И «Динамо» сделало свое предложение. Кокорин рассчитывает на 10 млн евро за три сезона.

3. Бой Хабиб – Гэтжи официально подтвержден. Он состоится 24 октября на UFC 254 в Лас-Вегасе или Абу-Даби. Бой Олейник – Льюис 8 августа возглавит турнир UFC Fight Night 174.

4. В 37-м туре Серии А «Интер» победил «Наполи» (2:0) и, не проигрывая 7 матчей, удерживает второе место. «Аталанта» переиграла «Парму» (2:1) и, забив 98-й гол в чемпионате, повторила достижение «Юве» 68-летней давности. Снова хорош Малиновский.

5. НХЛ. Контрольные матчи. «Питтсбург» уступил «Филадельфии» (2:3 ОТ), Малкин и Проворов набрали по очку. И другие результаты.

6. Трансферы. «Зенит» может отдать Мамману в аренду «Сочи» и отправить туда же после покупки Зиньковского. Еще чемпион РПЛ вроде бы близок к подписанию Черышева, но вообще Денис хочет остаться в «Валенсии». А также в «Зенит» сватают хавбека «Ромы» Пасторе. Отступные Гайча в ЦСКА составят 30 млн евро, а вот из переговоров по Карраскалю армейцы вышли. Урунов будет получать в «Спартаке» 600 тысяч евро в год. Тарасов продлил контракт с «Рубином».

«Милан» хочет включить в сделку по Миранчуку защитника сборной Швейцарии Родригеса. «Барса» жаждет купить защитника «Ман Сити» Гарсию. «Арсенал» – основной претендент на Виллиана. «Бавария» может за 20 млн евро подписать защитника «Норвича» Ааронса. Давид Сильва ведет переговоры с «Лацио».

7. НБА. Контрольные матчи. «Мемфис» победил «Майами», «Индиана» уступила «Сан-Антонио» и другие результаты.

8. ЦСКА и «Зенит» повеселились в твиттере. Петербуржцы отреагировал фэйспалмом на кукольное шоу армейцев, а москвичи ответили цензурой празднования Дзюбы и Азмуна в раздевалке.

9. Виталий Кличко задержал двух вандалов в Киеве. Они написали White Lives Matter («Жизни белых имеют значение») на стене.

10. «Милан» представил новую домашнюю форму с узором, вдохновленным Галереей Виктора Эммануила II. Во-первых, это красиво.

11. Александр Гулявцев ушел с поста главного тренера «Амура» (видимо, из-за проблем с алкоголем). Исполняющим обязанности стал Павел Торгаев.

12. У Луческу продолжаются жаркие дни в киевском «Динамо». Клуб выложил его переписку с президентом Суркисом в «эпистолярном жанре». А ультрас кричали тренеру «####### отсюда» возле стадиона в Киеве и жгли файеры. Румын приезжал на футбол и возложил цветы к памятнику Лобановскому.

13. У форварда «Реала» Мариано коронавирус, игрок изолировался.

14. Половина женской топ-10 не заявилась на турнир в Цинциннати. Интересно, кто-то из российских теннисисток долетит?

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