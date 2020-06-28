«Ювентус» чемпион, «МЮ» и «Челси» в ЛЧ, Талалаев возглавил «Ахмат», голы Иммобиле и другие новости утра

1. В заключительном туре чемпионата Англии выиграли все топ-клубы, кроме «Тоттенхэма».

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» вышли в Лигу чемпионов, заняв третье и четвертое места. «Лестер» и «Тоттенхэм» сыграют в Лиге Европы, а также «Арсенал» или «Вулверхэмптон». «Борнмут» и «Уотфорд» вылетели в Чемпионшип, «Астон Вилла» спаслась. Варди впервые стал лучшим бомбардиром АПЛ в 33 года.

«Арсенал» занял 8-е место и выдал худший результат за 25 лет. «МЮ» установил рекорд по пенальти за сезон (14). Де Брюйне отдал 20 голевых пасов и повторил достижение Анри. «Ливерпуль» выиграл 32 матча, как это делал «Ман Сити», но по очкам до рекорда не дотянулся. Эдерсон взял «Золотую перчатку» за 16 сухих игр. Адама Траоре превзошел Азара по успешным обводкам. «Сити» снова забил 100+ голов.

2. «Ювентус» победил «Сампдорию» (2:0) в 36-м туре Серии А и 36-й раз в истории (как «Милан» и «Интер» в сумме) и 9-й раз подряд стал чемпионом Италии – это рекорд лиг топ-5. У Роналду 31-й трофей в карьере, у тренера Сарри – второй, у легендарного Буффона – 10-е скудетто. Сарри на радостях залили пеной в раздевалке, а он невозмутимо взял сигарету и выпил шампанского.

Форвард «Лацио» Иммобиле растерзал «Верону» (5:1): он, сделав хет-трик, догнал Левандовского в споре за «Золотую бутсу», оторвался от Криштиану (португалец забил один) на три гола и установил рекорд лиги по реализованным пенальти за сезон – Чиро аж 14 раз послал мяч в ворота с точки. «Рома» победила «Фиорентину» (2:1).

4. Андрей Талалаев возглавил «Ахмат». Он сменил Игоря Шалимова в клубе из Грозного.

5. «Спартак» продолжает фестивалить в твиттере. Сперва набросили: «Идем на рекорд – 7 дней без отмененных голов после ВАР». А потом отреагировали на четыре отмененных гола «Сассуоло» за матч: «Нам это знакомо».

6. НБА. Контрольные матчи. «Оклахома» победила «Филадельфию», «Торонто» выиграл у «Портленда» и другие результаты.

7. Трансферы. Алексей Миранчук хочет получать в Италии не менее 2 млн евро в год, есть интерес от «Милана», «Лацио», «Аталанты» и «Фиорентины». Джикия не собирается уходить из «Спартака». «Локомотив» подпишет контракт с белорусским форвардом Лисаковичем на 4 года. Панченко покинет «Динамо». «Челси» предлагает 30 млн евро «Хетафе» за воспитанника «Барсы» Кукурелью. «Ливерпулю» интересен защитник «Шальке» Кабак.

8. «Аризона» объявила, что разочаровалась в Чайке – 31-летний генменеджер покинул клуб. Костин включен в состав «Сент-Луиса» на матчи Кубка Стэнли. Коршков не попал в состав «Торонто» (Михеев – там) на плей-офф НХЛ и поедет в аренду в «Локомотив». Рубцов не вошел в состав «Филадельфии» на конец сезона.

9. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ман Сити» – «Реал» состоится, несмотря на 14-дневный карантин для въезжающих из Испании.

10. Лыжероллеры. Порошкин и Жамбалова выиграли забеги свободным стилем на контрольной тренировке, Халили – 8-й, Устюгов – 11, Ретивых – 12-й.

11. Защитник «Клипперс» Лу Уильямс отправился на 10-дневный карантин из-за посещения стриптиз-клуба в Атланте.

12. Жиркова включили в символическую сборную худших победителей АПЛ, но издание – так себе. Бельерин снялся для GQ в вещах от Louis Vuitton и говорит: «Я единственный веган в «Арсенале». Сел на диету из-за здоровья».

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