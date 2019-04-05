Гулявцев ушел из «Амура». И.о. главного тренера стал Торгаев

«Амур» объявил об уходе Александра Гулявцева с поста главного тренера команды.
47-летний специалист покинул хабаровский клуб в связи с семейными обстоятельствами, сообщает официальный сайт дальневосточников.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Торгаев.
Гулявцев возглавлял «Амур» с января 2019 года. В прошлом сезоне КХЛ команде для выхода в плей-офф не хватило двух очков.
«Я благодарен болельщикам, руководителям клуба, игрокам, персоналу и коллегам по тренерскому цеху за совместную работу. По семейным обстоятельствам я вынужден вернуться домой и, к сожалению, не смогу продолжить дальнейшую работу, совместную борьбу за выход в плей-офф.
Обязательно буду следить за выступлением клуба, переживать за результат. Искренне желаю «Амуру» удачи в будущем сезоне», – сказал Гулявцев.