Гулявцев ушел из «Амура». И.о. главного тренера стал Торгаев

Теги Амур Александр Гулявцев отставки КХЛ Павел Торгаев Хоккей

«Амур» объявил об уходе Александра Гулявцева с поста главного тренера команды.

47-летний специалист покинул хабаровский клуб в связи с семейными обстоятельствами, сообщает официальный сайт дальневосточников.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Торгаев.

Гулявцев возглавлял «Амур» с января 2019 года. В прошлом сезоне КХЛ команде для выхода в плей-офф не хватило двух очков.

«Я благодарен болельщикам, руководителям клуба, игрокам, персоналу и коллегам по тренерскому цеху за совместную работу. По семейным обстоятельствам я вынужден вернуться домой и, к сожалению, не смогу продолжить дальнейшую работу, совместную борьбу за выход в плей-офф.

Обязательно буду следить за выступлением клуба, переживать за результат. Искренне желаю «Амуру» удачи в будущем сезоне», – сказал Гулявцев.

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