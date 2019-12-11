Семак о 4-м месте «Зенита» в группе ЛЧ: «С какой стати это катастрофа? Мы выступили средне»

Главный тренер в интервью Sports.ru объяснил, почему не считает провальным выступление команды в Лиге чемпионов.

«Зенит» не проиграл «Лиону» (1:1, 2:0), обыграл «Бенфику» (3:1), дважды уступил (1:2, 0:2), но после разгрома от «Бенфики» (0:3) в 6-м туре занял последнее место в группе.

– Не думали, какую реакцию вызовет фраза про отсутствие катастрофы?

– С какой стати это катастрофа? Мы выступили достаточно средне – две победы, ничья. «Лейпциг» на тот момент был сильнее нас – мы им и уступили, хотя могли сыграть получше, безусловно.

Единственный минус – второй тайм с «Бенфикой». К сожалению, мы играли в усеченном составе, а вылет любого игрока из обоймы очень чувствуется.

Я до сих пор не считаю невыход в плей-офф катастрофой. Если бы мы каждый год выходили из группы с первого места, а тут заняли четвертое – можно было бы о чем-то говорить. Это мое мнение, я его никому не называю.

– Для вас возможна катастрофа в футболе?

– Нет. Катастрофа – это что-то гораздо более серьезное.

Футбол – игра. Конечно, бывают бурные эмоции, расстройства, иногда очень глубокие. Но это не конец жизни, – сказал Семак.

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