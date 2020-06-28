«####### отсюда». Ультрас «Динамо» кричали Луческу возле стадиона в Киеве и жгли файеры

Ультрас киевского «Динамо» собрались возле стадиона имени Валерия Лобановского, где находился главный тренер киевлян .

Румынский тренер приезжал на стадион на товарищеский матч «Динамо» U19 против клуба «Денгофф» из Дениховки (4:2).

Фанаты кричали: «А ну-ка, ####### (уходи) отсюда». Они также жгли файеры, передает Tribuna.com.

Перед игрой Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому.

Луческу работал в донецком «Шахтере», основном конкуренте «Динамо» в постсоветский период, с 2004 по 2016 год.

Фото: сторис журналиста «Футбольного формата» Олега Ящука в инстаграме

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