«####### отсюда». Ультрас «Динамо» кричали Луческу возле стадиона в Киеве и жгли файеры

Ультрас киевского «Динамо» собрались возле стадиона имени Валерия Лобановского, где находился главный тренер киевлян Мирча Луческу.
Румынский тренер приезжал на стадион на товарищеский матч «Динамо» U19 против клуба «Денгофф» из Дениховки (4:2).
Фанаты кричали: «А ну-ка, ####### (уходи) отсюда». Они также жгли файеры, передает Tribuna.com.
Перед игрой Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому.
Луческу работал в донецком «Шахтере», основном конкуренте «Динамо» в постсоветский период, с 2004 по 2016 год.
Фото: сторис журналиста «Футбольного формата» Олега Ящука в инстаграме
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