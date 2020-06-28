«Динамо» Киев: «Луческу поделился с Суркисом сомнениями в электронном послании. Игорь Михайлович ответил в таком же эпистолярном жанре»

Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением относительно ситуации с возможным уходом Мирчи Луческу. Отмечается, что специалист продолжит работу с командой.

«На страницы румынской прессы попал текст письма, которое адресовал лично Игорю Суркису еще в минувшую субботу, 25 июля.

Сопровождая электронное послание телефонным звонком, г-н Луческу акцентировал в разговоре с президентом «Динамо» на том, что не хотел бы своим присутствием в команде создать какие-либо проблемы семье Суркисов. Поэтому, находясь под неизгладимым впечатлением от реакции части киевских болельщиков и СМИ в связи с его приглашением в «Динамо», Мирча вынужден был поделится с Игорем Михайловичем некоторыми сомнениями.

Кроме задушевной беседы, Игорь Суркис в тот же день ответил г-ну Луческу таким же личным посланием в эпистолярном жанре. На что, в свою очередь, Мирча тоже письменно заверил президента «Динамо» в том, что он готов принять этот вызов и приступить к работе уже во вторник, 28 июля.

Поскольку вокруг данной темы продолжаются спекуляции, президент «Динамо» решил обнародовать переписку с господином Луческу, дабы не плодить слухи и сплетни о реальных намерениях сторон. Ниже прилагаются тексты электронных писем друг другу и Мирчи Луческу», – говорится в заявлении киевлян.

Прочесть текст переписки можно на сайте «Динамо».

Румыны написали, что Луческу уходит из «Динамо» через 4 дня из-за фанатов, и опубликовали заявление. Агент говорит, что это личное письмо Суркису, а Мирча остается