Контрольные матчи. «Питтсбург» против «Филадельфии», «Торонто» сыграет с «Монреалем», «Эдмонтон» – «Калгари»

Клубы НХЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона.

проведет контрольный матч против «Филадельфии», сыграет с , «Эдмонтон» – с «Калгари».

Квалификация Кубка Стэнли стартует 1 августа.

Контрольные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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