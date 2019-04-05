Контрольные матчи. «Питтсбург» против «Филадельфии», «Торонто» сыграет с «Монреалем», «Эдмонтон» – «Калгари»

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Клубы НХЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона.

«Питтсбург» проведет контрольный матч против «Филадельфии»,  «Торонто» сыграет с «Монреалем», «Эдмонтон» – с «Калгари».

Квалификация Кубка Стэнли стартует 1 августа.

Контрольные матчи

Филадельфия – Питтсбург
Дата проведения
28 июля, 23.00
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Эдмонтон
Дата проведения
29 июля, 05.30
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Торонто
Дата проведения
29 июля, 03.00
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.  

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