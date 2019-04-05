Контрольные матчи. «Питтсбург» против «Филадельфии», «Торонто» сыграет с «Монреалем», «Эдмонтон» – «Калгари»

Клубы НХЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона.
«Питтсбург» проведет контрольный матч против «Филадельфии», «Торонто» сыграет с «Монреалем», «Эдмонтон» – с «Калгари».
Квалификация Кубка Стэнли стартует 1 августа.
Контрольные матчи
- Дата проведения
- 28 июля, 23.00
- Дата проведения
- 29 июля, 05.30
- Дата проведения
- 29 июля, 03.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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