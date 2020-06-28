«Аталанта» забила 98 голов в Серии А и повторила достижение «Юве» 68-летней давности

обыграла «Парму» в матче 37-го тура чемпионата Италии (2:1).

На счету команды из Бергамо 98 забитых мячей в этом сезоне Серии А.

Таким образом, «Аталанта» повторила достижение в сезоне-1951/52 (98 голов). Впоследствии ни одна команда не доходила до этой отметки.

Рекорд турнира при участии 20 команд принадлежит , который забил 118 голов в сезоне 1949/50.

«Милан» и забили по 107 голов в сезоне-1950/51. У было 104 гола в сезоне-1946/47. «Ювентус» забивал 103 гола в сезоне-1950/51 и 100 – в сезоне-1949/50, в котором у «Интера» было 99 голов.

«Торино» в сезоне-1947/48 забил 125 голов. Тогда в чемпионате играла 21 команда.

Снова восхищаемся «Аталантой»: накидали 6 «Брешии», забили на 26 голов больше «Юве», у Пашалича за весну мячей больше, чем в «Спартаке»