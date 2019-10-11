«Зенит» может отдать Мамману в аренду «Сочи»

Защитник может продолжить карьеру в .

По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, речь идет об аренде 24-летнего аргентинца.

Сейчас между «Сочи», «Зенитом» и Мамманой идет переговорный процесс.

Велика вероятность того, что новый сезон футболист начнет в составе южан.

Маммана только в июне вернулся в строй после очередной тяжелой травмы колена. Он не играл с начала октября 2019 года.

Всего в за три сезона аргентинец провел 25 матчей. Его статистику смотрите здесь.

В нынешнем сезоне за «Сочи» на правах аренды из «Зенита» играли форвард Александр Кокорин и полузащитник Андрей Мостовой.

Также в команде есть ряд бывших футболистов петербуржцев – защитники Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Миха Мевля и Эльмир Набиуллин, хавбек Кристиан Нобоа и форварды Антон Заболотный и Дмитрий Полоз.

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