Отступные Гайча в ЦСКА – 30 млн евро (TyC Sports)

Форвард в скором времени должен присоединиться к ЦСКА.

Завтра аргентинец пройдет тест на коронавирус. Если тестирование не покажет отклонений, то футболист вылетит в Россию, сообщает TyC Sports.

21-летний игрок уже получил все необходимые разрешения для прибытия на территорию РФ.

В контракте Гайча с армейцами будут прописаны отступные – 30 млн евро.

Ранее стало известно, что 21-летний форвард подпишет 5-летний контракт с ЦСКА. Он будет получать 900 тысяч евро в год, в его соглашении предусмотрены бонусы в размере 5 тысяч евро за каждое голевое действие.

В ЦСКА едет аргентинец – за 8,5 млн евро! Охотился на жаб, боится большого города, уже готов к АПЛ (выучил английский)