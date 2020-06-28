У форварда «Реала» Мариано коронавирус. Он изолировался

Нападающий «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Футболист сдал положительный тест, сейчас он находится дома на самоизоляции и не посещает тренировки. Предприняты ли меры по изоляции контактировавших с ним партнеров, не уточняется.

Отмечается, что игрок чувствует себя хорошо.

На прошлой неделе в случилась новая вспышка , в связи с чем власти некоторых регионов, в том числе и , решили вновь ужесточить работу заведений общественного питания.

Напомним, что «Реалу» предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».