Сергей Семак: «Отменяем лимит и боремся за результат или с ним ждем талантливого поколения»

Главный тренер в интервью Sports.ru рассказал, как лимит на легионеров сказывается на стратегии клуба.

– После вылета из Лиги чемпионов вы говорили, что это не катастрофа. Вас трудно обвинить в противоречиях – то же самое вы рассказывали еще до старта группы. Когда вы произносили эту фразу после «Бенфики», понимали, какой резонанс она вызовет? Или вам казалось, что это абсолютно понятная для всех вещь?

– Для меня это понятно. Я действительно говорил одно и то же в начале и конце турнира. Естественно, очень обидно, что был хороший шанс выйти из группы, но по многим причинам нам не удался один тайм.

Мое мнение абсолютно не изменилось – и по поводу , и по поводу состояния всего российского футбола.

Либо мы играем с лимитом и доверяем российским игрокам, ждем талантливого поколения, которое будет конкурентоспособно в Европе, либо мы отменяем лимит и боремся за результат. Тогда у нас будут равные условия с европейскими клубами. Пока таких условий нет.

– Вы постоянно говорите, что даже чемпион России – средняя команда на уровне Лиги чемпионов. Ситуация может поменяться только благодаря отмене лимита и появлению более сильных легионеров?

– Команда может соревноваться на равных, если состав будет хотя бы приблизительно похож по силе.

В «Лейпциге» не задумываются о лимите – там огромное количество иностранцев, могут спокойно выходить с двумя-тремя немцами в основе. У них принцип один – кто сильнее, тот и играет. Это здоровая конкуренция, – объяснил Семак.

«Зенит» дважды уступил (1:2, 0:2) в , а после разгрома от «Бенфики» (0:3) в 6-м туре занял последнее место в группе.

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