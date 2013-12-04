НБА. Контрольные матчи. «Майами» – «Мемфис», «Хьюстон» сыграет с «Бостоном» и другие встречи

Во вторник, 28 июля, пройдут последние контрольные матчи перед рестартом сезона-2019/20 в НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

В 21:00 по мск начнется встреча между и . сыграет с

Контрольные матчи

Филадельфия – Даллас Дата проведения 29 июля, 03.30, «HP Field House » Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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