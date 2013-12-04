НБА. Контрольные матчи. «Майами» – «Мемфис», «Хьюстон» сыграет с «Бостоном» и другие встречи

Во вторник, 28 июля, пройдут последние контрольные матчи перед рестартом сезона-2019/20 в НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
В 21:00 по мск начнется встреча между «Майами» и «Мемфисом». «Хьюстон» сыграет с «Бостоном»
Контрольные матчи
- Дата проведения
- 28 июля, 21.00, «VISA Athletic Center»
- Дата проведения
- 28 июля, 22.00, «The Arena (WWOS)»
- Дата проведения
- 28 июля, 23.00, «HP Field House »
- Дата проведения
- 29 июля, 01.00, «VISA Athletic Center»
- Дата проведения
- 29 июля, 03.00, «The Arena (WWOS)»
- Дата проведения
- 29 июля, 03.30, «HP Field House »
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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