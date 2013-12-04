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    НБА. Контрольные матчи. «Майами» – «Мемфис», «Хьюстон» сыграет с «Бостоном» и другие встречи

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    Во вторник, 28 июля, пройдут последние контрольные матчи перед рестартом сезона-2019/20 в НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

    В 21:00 по мск начнется встреча между «Майами» и «Мемфисом». «Хьюстон» сыграет с «Бостоном»

    НБА

    Контрольные матчи

    Майами – Мемфис
    Дата проведения
    28 июля, 21.00, «VISA Athletic Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Торонто
    Дата проведения
    28 июля, 22.00, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча

    Индиана – Сан-Антонио
    Дата проведения
    28 июля, 23.00, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Портленд – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    29 июля, 01.00, «VISA Athletic Center»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Бостон
    Дата проведения
    29 июля, 03.00, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Даллас
    Дата проведения
    29 июля, 03.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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