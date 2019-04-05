Назаров о работе в «Амуре»: «Готов вступить в партию старого друга Жириновского и помочь Дегтяреву с развитием хоккея»

Бывший тафгай и тренер клубов КХЛ Андрей Назаров заявил о своей готовности возглавить после ухода из команды .

«Знаю про уход Александра Гулявцева из «Амура». Хочу пожелать коллеге успехов в дальнейшем. Готов ли сам возглавить «Амур»? Я готов к работе, в Хабаровске собралась крепкая команда с хорошим подбором игроков и большими амбициями. Но вы знаете, не все зависит от наших хотелок.

Готов вступить в партию моего старого друга Владимира Вольфовича Жириновского и помочь его однопартийцу, еще одному моему товарищу Михаилу Владимировичу Дегтяреву с развитием в Хабаровском крае спорта в целом и хоккея в частности. Дегтярев ведь сейчас занимает пост временно исполняющего обязанности губернатора в этом стратегически важном для России регионе.

Для спорта, к слову, он человек далеко не чужой, работал председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. На самом деле, повторюсь, я готов к работе и новому вызову», – сказал Назаров.

Напомним, что в Хабаровске продолжаются митинги и шествия в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации заказных убийств.