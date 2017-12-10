Экс-глава ОКР Леонид Тягачев: «Родченков – никто, он не человек. Лично его не знаю и знать не хочу. Гнилой и лживый»

Экс-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев прокомментировал новое интервью бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории .

– в интервью BBC потребовал полного запрета России на участие в Олимпийских играх в Токио. Что думаете об этом?

– Я просто возмущен, что события сочинской Олимпиады обсуждаются столько лет. Уже почти все команды полностью обновились. Посмотрите на лыжи, биатлон. В фигурном катании вообще сменилось два поколения. Зачем нужен гнилой налет на нынешних спортсменов?

Родченков – это никто. Его никто не знал и так до конца не узнал, потому что непонятно, какими грязными делами он занимался до приезда в Россию. Потом в свой темный бизнес он начал вовлекать отдельных членов нашей сборной команды.

Да, он участвовал в закрытых заседаниях перед Олимпиадой в , и теперь его фамилия используется каждый раз, когда что-то нужно сказать. По которому уже кругу. Всю информацию, которую он знал и придумал – выдал сразу после Олимпийских игр.

После этого пять лет он не имел никаких контактов ни со спортсменами, ни с тренерами, ни с кем. И слушать сейчас этого пропащего человека – сомнительно. Он просто не может знать, что теперь происходит в России.

– Вы его хорошо знали?

– С ним общались и . Ни Тягачев, ни Смирнов с Родченковым даже не разговаривали. Я, будучи президентом , ни разу его не принимал! Это пропащий и гнилой человек. Который после Олимпиады в Сочи прогремел, чтобы ущемить Россию.

– Верите, что он жив?

– Не знаю, не слежу за ним. Он не человек. Не просто же так я не принимал его, будучи руководителем. Он для меня был никто.

– Почему вы решили с ним ничего не обсуждать?

– Чувствую, кто есть кто. Есть у меня такое. У меня на приеме был Владимир Уйба (экс-глава ФМБА – .ru) – вот ему я верил. А этому человеку – нет. Вот что он сделал, работая в Канаде?

– Вы считаете, Родченкова, когда он работал в Канаде, завербовали?

– Никогда не думал об этом. Но у него не было денег, ничего. Вот он искал что-то. Вряд ли в Америке или в Канаде в него кто-то верил. Никому он не нужен.

А поверили в него только когда он после Олимпиады, будучи награжденным почетной грамотой президента, улетел. Как его выпустили, если он был вовлечен в какие-то секреты – непонятно. Но я лично его не знаю. И знать не хочу. Он гнилой и лживый, – сказал Тягачев.

Видели нового Родченкова? Замотался шарфом, натянул шляпу, надел темные очки (видно только нос)

Родченкова не остановить: говорит, СССР бойкотировал Игры-1984, потому что корабль с допинговой лабораторией не пропустили в США