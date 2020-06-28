ЦСКА – «Спартак» в 7-м туре РПЛ-2020/21, «Локо» против «Зенита» – в 6-м. Календарь топ-матчей сезона

Стало известно, в каких турах в сезоне РПЛ-2020/21 состоятся топ-матчи с участием команд первой семерки между собой.
2-й тур, 14-17 августа
«Ростов» – «Зенит»
«Локомотив» – «Краснодар»
3-й тур, 18-20 августа
«Зенит» – ЦСКА
«Динамо» – «Ростов»
4-й тур, 21-24 августа
«Спартак» – «Локомотив»
5-й тур, 25-27 августа
«Краснодар» – ЦСКА
«Динамо» – «Зенит»
6-й тур, 28-30 августа
«Краснодар» – «Ростов»
«Локомотив» – «Зенит»
7-й тур, 11-14 сентября
«Ростов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Спартак»
9-й тур, 25-28 сентября
ЦСКА – «Локомотив»
10-й тур, 2-4 октября
«Спартак» – «Зенит»
«Динамо» – «Краснодар»
11-й тур, 17-19 октября
ЦСКА – «Динамо»
12-й тур, 23-26 октября
«Краснодар» – «Спартак»
13-й тур, 30 октября-2 ноября
«Спартак» – Ростов
14-й тур, 6-8 ноября
«Зенит» – «Краснодар»
ЦСКА – «Ростов»
«Динамо» – «Локомотив»
15-й тур, 21-23 ноября
«Спартак» – «Динамо»
16-й тур, 27-30 ноября
«Ростов» – «Динамо»
18-й тур, 11-14 декабря
«Зенит» – «Динамо»
«Краснодар» – «Локомотив»
19-й тур, 15-17 декабря
«Зенит» – «Спартак»
20-й тур, 26 февраля – 1 марта
«Зенит» – «Ростов»
«Локомотив» – ЦСКА
21-й тур, 5-8 марта
«Спартак» – «Краснодар»
22-й тур, 12-15 марта
«Динамо» – «Спартак»
23-й тур, 19-21 марта
«Краснодар» – «Динамо»
ЦСКА – «Зенит»
24-й тур, 3-5 апреля
«Ростов» – «Спартак»
25-й тур, 9-12 апреля
«Локомотив» – «Спартак»
26-й тур, 16-19 апреля
«Краснодар» – «Зенит»
«Локомотив» – «Ростов»
27-й тур, 23-26 апреля
«Спартак» – ЦСКА
28-й тур, 30 апреля-3 мая
«Зенит» – «Локомотив»
29-й тур, 7-10 мая
ЦСКА – «Краснодар»
«Локомотив» – «Динамо»
30-й тур, 16 мая
«Ростов» – «Краснодар»
«Динамо» – ЦСКА
📅 РПЛ опубликовала календарь на сезон-2020/21. «Зенит» и ЦСКА сыграют в 3-м туре, «Локо» и «Краснодар» – во 2-м