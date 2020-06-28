ЦСКА – «Спартак» в 7-м туре РПЛ-2020/21, «Локо» против «Зенита» – в 6-м. Календарь топ-матчей сезона

Стало известно, в каких турах в сезоне РПЛ-2020/21 состоятся топ-матчи с участием команд первой семерки между собой.

2-й тур, 14-17 августа

– «Зенит»

«Локомотив» – «Краснодар»

3-й тур, 18-20 августа

«Зенит» – ЦСКА

«Динамо» – «Ростов»

4-й тур, 21-24 августа

«Спартак» – «Локомотив»

5-й тур, 25-27 августа

«Краснодар» – ЦСКА

«Динамо» – «Зенит»

6-й тур, 28-30 августа

«Краснодар» – «Ростов»

«Локомотив» – «Зенит»

7-й тур, 11-14 сентября

«Ростов» – «Локомотив»

ЦСКА – «Спартак»

9-й тур, 25-28 сентября

ЦСКА – «Локомотив»

10-й тур, 2-4 октября

«Спартак» – «Зенит»

«Динамо» – «Краснодар»

11-й тур, 17-19 октября

ЦСКА – «Динамо»

12-й тур, 23-26 октября

«Краснодар» – «Спартак»

13-й тур, 30 октября-2 ноября

«Спартак» – Ростов

14-й тур, 6-8 ноября

«Зенит» – «Краснодар»

ЦСКА – «Ростов»

«Динамо» – «Локомотив»

15-й тур, 21-23 ноября

«Спартак» – «Динамо»

16-й тур, 27-30 ноября

«Ростов» – «Динамо»

18-й тур, 11-14 декабря

«Зенит» – «Динамо»

«Краснодар» – «Локомотив»

19-й тур, 15-17 декабря

«Зенит» – «Спартак»

20-й тур, 26 февраля – 1 марта

«Зенит» – «Ростов»

«Локомотив» – ЦСКА

21-й тур, 5-8 марта

«Спартак» – «Краснодар»

22-й тур, 12-15 марта

«Динамо» – «Спартак»

23-й тур, 19-21 марта

«Краснодар» –

ЦСКА – «Зенит»

24-й тур, 3-5 апреля

«Ростов» – «Спартак»

25-й тур, 9-12 апреля

«Локомотив» – «Спартак»

26-й тур, 16-19 апреля

«Краснодар» – «Зенит»

– «Ростов»

27-й тур, 23-26 апреля

– ЦСКА

28-й тур, 30 апреля-3 мая

«Зенит» – «Локомотив»

29-й тур, 7-10 мая

ЦСКА – «Краснодар»

«Локомотив» – «Динамо»

30-й тур, 16 мая

«Ростов» – «Краснодар»

«Динамо» – ЦСКА

📅 РПЛ опубликовала календарь на сезон-2020/21. «Зенит» и ЦСКА сыграют в 3-м туре, «Локо» и «Краснодар» – во 2-м