Виталий Кличко задержал двух вандалов в Киеве. Они написали White Lives Matter на стене

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко накануне задержал двух вандалов, которые оставили граффити на одной из стен в центре столицы Украины.

Они написали White Lives Matter («Жизни белых имеют значение»).

«Вчера поздно вечером прогуливался по центру Киева. Посмотрел, как хорошо обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, которую также недавно отремонтировали.

Осмотрел близлежащие улицы, где планируем провести работы. И тут на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов.

Пока проводил воспитательную беседу и вызвал полицию, у одного из «художников» сдали нервы, и он сбежал. Второго передал полиции. На видео – оба парня, так что найдем и беглеца.

Давайте любить и беречь свой город! И приумножать его красоту, а не поносить», – заявил Кличко.

С мая в США проходят массовые протесты из-за убийства полицейским Джорджа Флойда под лозунгом Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

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