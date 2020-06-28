ЦСКА ответил «Зениту» цензурой празднования Дзюбы и Азмуна в раздевалке

ЦСКА ответил на реакцию «Зенита» касательно нового кукольного шоу армейцев.
Ранее армейцы объявили о запуске шоу Footdoll, в котором общаются куклы в виде капитана Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
Пресс-служба «Зенита» представила талисмана команды – льва. Он ударил себя лапой по морде, изобразив фэйспалм после просмотра шоу.
Твиттер ЦСКА ответил картинкой, где талисман «Зенита» бьет себя лапой по морде после кадра с празднования чемпионства, где форварды петербуржцев Артем Дзюба и Сердар Азмун изобразили секс. При этом часть кадра закрыта с подписью «цензура».
July 28, 2020
«Зенит» отреагировал фэйспалмом на кукольное шоу ЦСКА
Идею ЦСКА позаимствовал у пользователя FURA.
July 28, 2020