📅 РПЛ опубликовала календарь на сезон-2020/21. «Зенит» и ЦСКА сыграют в 3-м туре, «Локо» и «Краснодар» – во 2-м

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РПЛ опубликовала полный календарь на сезон-2020/21.

1-й тур, 8-11 августа     

«Спартак» – «Сочи»

«Тамбов» – «Ростов»

«Рубин» – «Локомотив»

«Арсенал» – «Ахмат»

«Ротор» – «Зенит»

«Уфа» – «Краснодар»

«Урал» – «Динамо»

«Химки» – ЦСКА        

2-й тур, 14-17 августа

«Спартак» – «Ахмат»

«Ростов» – «Зенит»

ЦСКА – «Тамбов»

«Динамо» – «Ротор»

«Локомотив» – «Краснодар»

«Сочи»«Химки»

«Рубин» – «Урал»

«Арсенал» – «Уфа»   

3-й тур, 18-20 августа

«Зенит» – ЦСКА

«Краснодар» – «Арсенал»

«Ахмат» – «Ротор»

«Динамо» – «Ростов»

«Тамбов» – «Химки»

«Сочи» – «Рубин»

«Уфа» – «Спартак»

«Урал» – «Локомотив»

4-й тур, 21-24 августа

«Зенит» – «Тамбов»

«Спартак» – «Локомотив»

ЦСКА – «Рубин»

«Арсенал» – «Динамо»

«Ротор» – «Сочи»

«Уфа» – «Ростов»

«Урал» – «Краснодар»

«Химки» – «Ахмат»

5-й тур, 25-27 августа

«Ростов» – «Урал»

«Краснодар» – ЦСКА

«Динамо» – «Зенит»

«Локомотив» – «Ахмат»

«Тамбов» – «Сочи»

«Рубин» – «Уфа»

«Арсенал» – «Химки»

«Ротор» – «Спартак»

Полный календарь можно посмотреть по ссылке.

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