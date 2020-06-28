РПЛ опубликовала полный календарь на сезон-2020/21.
1-й тур, 8-11 августа
«Спартак» – «Сочи»
«Тамбов» – «Ростов»
«Рубин» – «Локомотив»
«Арсенал» – «Ахмат»
«Ротор» – «Зенит»
«Уфа» – «Краснодар»
«Урал» – «Динамо»
«Химки» – ЦСКА
2-й тур, 14-17 августа
«Спартак» – «Ахмат»
«Ростов» – «Зенит»
ЦСКА – «Тамбов»
«Динамо» – «Ротор»
«Локомотив» – «Краснодар»
«Рубин» – «Урал»
«Арсенал» – «Уфа»
3-й тур, 18-20 августа
«Зенит» – ЦСКА
«Краснодар» – «Арсенал»
«Ахмат» – «Ротор»
«Динамо» – «Ростов»
«Тамбов» – «Химки»
«Сочи» – «Рубин»
«Уфа» – «Спартак»
«Урал» – «Локомотив»
4-й тур, 21-24 августа
«Зенит» – «Тамбов»
«Спартак» – «Локомотив»
ЦСКА – «Рубин»
«Арсенал» – «Динамо»
«Ротор» – «Сочи»
«Уфа» – «Ростов»
«Урал» – «Краснодар»
«Химки» – «Ахмат»
5-й тур, 25-27 августа
«Ростов» – «Урал»
«Динамо» – «Зенит»
«Локомотив» – «Ахмат»
«Тамбов» – «Сочи»
«Рубин» – «Уфа»
«Арсенал» – «Химки»
«Ротор» – «Спартак»
Полный календарь можно посмотреть по ссылке.