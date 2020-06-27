Лингард о Криштиану: «Футбольный Майкл Джордан, икона футбола»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» высказался о форварде , назвав его в ответ на вопрос о том, чьи достижения можно сравнить с успехом Майкла Джордана.

«Должен назвать Криштиану Роналду. Он столького достиг в своей карьере. Он был во многих клубах и выиграл много трофеев. Я считаю, что он настоящая икона футбола, футбольный Майкл Джордан.

Когда Роналду впервые пришел в , мне было 11 или 12 лет. Мы сделали диски с разными фишками, и это он учил нас разным приемам, было здорово. Тогда я увидел его в первый раз. Он был молодым и неокрепшим, когда пришел.

Я играл против него несколько раз. Он доставил мне неприятности? Нет, честно говоря, он был не так уж плох! Была одна игра в предсезонке, где он вышел на поле и сразу показал свои навыки и качества», – сказал Лингард.

Лингард сравнил Златана с Джорданом: «У него аура победителя. В «МЮ» он сказал, что ему нужны трофеи»