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    Лингард о Криштиану: «Футбольный Майкл Джордан, икона футбола»

    Теги Майкл Джордан Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия НБА Джесси Лингард Футбол

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард высказался о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду, назвав его в ответ на вопрос о том, чьи достижения можно сравнить с успехом Майкла Джордана.

    «Должен назвать Криштиану Роналду. Он столького достиг в своей карьере. Он был во многих клубах и выиграл много трофеев. Я считаю, что он настоящая икона футбола, футбольный Майкл Джордан.

    Когда Роналду впервые пришел в «Манчестер Юнайтед», мне было 11 или 12 лет. Мы сделали диски с разными фишками, и это он учил нас разным приемам, было здорово. Тогда я увидел его в первый раз. Он был молодым и неокрепшим, когда пришел.

    Я играл против него несколько раз. Он доставил мне неприятности? Нет, честно говоря, он был не так уж плох! Была одна игра в предсезонке, где он вышел на поле и сразу показал свои навыки и качества», – сказал Лингард.

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