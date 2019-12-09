Валерий Газзаев: «Цена ТВ-контракта должна вырасти минимум в 40 раз. Нужно расширить РПЛ»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал о том, как должна меняться РПЛ.

– Премьер-лигу не стали расширять до 18 команд, хотя вопрос обсуждался. Вы продолжаете оставаться сторонником расширения?

– Да, и сейчас был как раз такой удачный момент, чтобы расширить Премьер-лигу. Другое дело, это стоило осуществить не впопыхах, а заранее.

Мы увидели, что за месяц команды успели сыграть восемь туров, так что большой проблемы в увеличении числа участников я не вижу.

Расширение лиги позволит вовлечь в систему профессионального, детско-юношеского, любительского и массового футбола все регионы Российской Федерации.

Футбол в России должен активно развиваться, для этого созданы все условия в плане инфраструктуры. Мы должны выходить на самые передовые позиции в европейском футболе. Топтаться на месте ни в коем случае нельзя.

Уже шесть лет говорю о том, что необходимо расширить Премьер-лигу и сократить вдвое количество профессиональных клубов, потому что региональные бюджеты уже не выдерживают, что приводит к банкротству команд. В идеале все клубы должны финансироваться за счет частных инвестиций или государственно-частного партнерства.

А ключевой вопрос – конечно же, увеличение стоимости телевизионных прав. Цена телевизионного контракта должна вырасти как минимум в 40 раз! Если этого рано или поздно не случится, мы так и останемся на задворках европейского футбола.

Мы должны сами себе признаться, что определенные вещи делаются неверно, и многое пора менять. Ведь если бы наша спортивная система была правильной, у нас давно была бы самая богатая лига мира – и наши клубы выиграли бы все возможные международные турниры. Вот только почему-то это не так. Значит, нужны перемены, реформы.

Кроме того, важно заботиться об имидже лиги. Подобные слухи, которые ходили на финише турнира про «Химки», «Ростов» и «Тамбов», недопустимы и вредят репутации нашего футбола. Тех, кто их распускает, надо привлекать к ответственности. В итоге клубам приходится оправдываться, что-то опровергать.

Нужно нести больше позитива ради популяризации спорта и здорового образа жизни, а не искать везде только грязь, – сказал Газзаев.

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