«Крылья» не поднимутся выше 15-го места в РПЛ. Их будущее зависит от решения «Химок»

потеряли шансы подняться выше 15-го места в РПЛ.

Поскольку КДК РФС официально засчитал «Тамбову» техническую победу над в матче 29-го тура (3:0), самарцы (28 очков) не смогут подняться выше даже в том случае, если тамбовчане и «Ахмат» уступят в последнем туре (по 31 очку).

Это связано с тем, что «Крылья» уступают обоим соперникам в очных встречах (1:1 и 2:4 с ; 2:0 и 0:3 – с ). Таким образом, будущее команды зависит от решения «Химок», которые на данный момент не определились, готовы ли они подниматься в из .

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