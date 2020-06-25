В проекте нового устава РПЛ нет пункта о том, что клубы могут сменить президента лиги по своей инициативе

На общем собрании клубов РПЛ, которое состоится 23 июля, рассмотрят вопрос о новом уставе организации.

Как сообщает журналист Сергей Егоров, изменения коснутся той части устава, что посвящена президенту лиги. Раньше клубы могли досрочно отправить главу Премьер-лиги в отставку по своей инициативе, но в новой версии устава такой возможности нет.

Кроме того, все изменения, которые будут рассмотрены на собрании, были выделены цветом, пишет Иван Карпов. Единственная поправка, которая не была выделена, – это момент, связанный с возможностью отправить президента РПЛ в отставку.

Напомним, что по инициативе представителя «Ахмата» был досрочно переизбран на должность президента РПЛ. Срок его полномочий – пять лет. Тогда РФС настоял на проведении повторных выборов.

В марте Прядкин был вновь единогласно избран президентом РПЛ.

Прядкин – это еще и магия. Из устава РПЛ исчез пункт об отставке президента по воле клубов

РПЛ, ты как? Ты где? Ты для чего?