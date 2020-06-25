Кокорин хочет заработать 10 млн евро за три сезона

Стали известны требования по зарплате, которые озвучил нападающий .

Напомним, 29-летний россиянин выступал за «Сочи» на правах аренды. Срок его действующего контракта как игрока истекает по завершении сезона.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, Кокорин хочет заработать 10 миллионов евро за три года. В эту сумму должны войти зарплата игрока, а также его подъемные.

Ранее появлялась информация о том, что готов предложить нападающему длительный контракт с зарплатой около 3 миллионов евро в год. Также сообщалось, что подписать форварда могут «Зенит» и .

В этом сезоне Кокорин провел за «Сочи» 10 матчей в , забил 7 мячей и сделал 2 голевых передачи.