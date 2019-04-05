«Авангард» о коронавирусе в клубе: «20 человек сдали положительный тест. Все изолированы, ярких симптомов у большинства нет»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков выступил с заявлением о ситуации с коронавирусом в клубе.
«С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала.
Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет.
Отмечу, что подтвержденными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор. За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба.
Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки», – сказал Волков.