«Авангард» о коронавирусе в клубе: «20 человек сдали положительный тест. Все изолированы, ярких симптомов у большинства нет»

Генеральный менеджер выступил с заявлением о ситуации с коронавирусом в клубе.

«С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала.

Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет.

Отмечу, что подтвержденными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор. За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба.

Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки», – сказал Волков.