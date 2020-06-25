Акинфеев может завершить карьеру в 2022 году. Он хочет, чтобы ЦСКА усилился и решал большие задачи

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев раздумывает о завершении карьеры.

34-летний голкипер может прекратить выступления на профессиональном уровне в 2022 году, когда истекает срок его действующего контракта с ЦСКА, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

По информации источника, на настроение голкипера влияет тот курс, которым ЦСКА движется на протяжении нескольких последних лет.

Во-первых, второй год подряд ЦСКА не попадает в Лигу чемпионов напрямую. Акинфеев же привык бороться за победу в чемпионате России и играть в Лиге чемпионов, и нынешняя ситуация его не устраивает.

Во-вторых, Акинфеева волнует кадровая политика клуба – ЦСКА делает мало качественных приобретений, а вратарь хотел бы играть рядом с лучшими футболистами.

Голкипер выступает за ЦСКА с 2002 года, в Премьер-лиге он дебютировал 31 мая 2003 года. С того момента он провел за московский клуб 456 матчей и делит второе место с Сергеем Семаком по числу проведенных в чемпионате России игр.

Больше Акинфеева и Семака в РПЛ сыграл только один футболист – бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич (489 матчей).

В этом сезоне вратарь провел за ЦСКА 29 матчей в , 11 из них – на ноль. Он пропускает в среднем один мяч за игру.