В следующем сезоне РПЛ сыграют 16 команд («Чемпионат»)

Исполком РФС не будет рассматривать вопрос о расширении РПЛ до 18 команд, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники в организации.

Таким образом, в розыгрыше Премьер-лиги-2020/21 выступят 16 команд.

Напомним, в январе большинство клубов проголосовали за расширение чемпионата до 18 команд. Планировалось, что новые правила начнут действовать с сезона-2020/21.

В начале июля президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что идея об увеличении числа участников чемпионата отложена до 2022 года.

По итогам этого сезона «Оренбург» вылетел в Олимп-ФНЛ. В случае, если «Тамбову» засчитают техническую победу над «Сочи», в низший дивизион отправятся и «Крылья Советов». Клуб из Самары сможет остаться в РПЛ только в случае, если «Химки» откажутся от участия в чемпионате.

РПЛ расширят до 18 команд. Это очень плохая идея, мы к этому не готовы