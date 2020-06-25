Ещенко за футболку с медведем дисквалифицировали на 3 матча Кубка и оштрафовали на 50 тысяч рублей

КДК РФС вынес наказание в отношении защитника «Спартака» Андрея Ещенко за поведение после полуфинала Олимп Кубка России с «Зенитом» (1:2).
Его дисквалифицировали на 3 матча и оштрафовали на 50 тысяч рублей.
«За оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», – отметил глава КДК Артур Григорьянц.
Напомним, что Ещенко после игры подошел к болельщикам «Спартака» в футболке с медведем и словам «### вам А».
Ещенко показал футболку со словами «### вам. А» и изображением медведя в костюме