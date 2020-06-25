Ещенко за футболку с медведем дисквалифицировали на 3 матча Кубка и оштрафовали на 50 тысяч рублей

КДК вынес наказание в отношении защитника «Спартака» за поведение после полуфинала Олимп Кубка России с (1:2).

Его дисквалифицировали на 3 матча и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

«За оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», – отметил глава КДК Артур Григорьянц.

Напомним, что Ещенко после игры подошел к болельщикам в футболке с медведем и словам «### вам А».

Ещенко показал футболку со словами «### вам. А» и изображением медведя в костюме