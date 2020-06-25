Деспотович подписал 3-летний контракт с «Рубином»

Бывший нападающий «Оренбурга» стал игроком .

28-летний форвард подписал с казанским клубом контракт на 3 года. Серб находился в статусе свободного агента, его контракт с «Оренбургом» истек 1 июня.

Деспотович будет играть за «Рубин» под 9-м номером.

В составе «Оренбурга» Деспотович провел 43 матча в и забил 12 мячей за два сезона. В этом сезоне он забил 8 голов. Полная статистика форварда – здесь.

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Фото: официальный сайт «Рубина»