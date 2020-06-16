«Рига» Кононова выиграла седьмой матч подряд в чемпионате Латвии, общий счет – 18:3

«Рига» обыграла «Вентспилс» (1:0) в 9-м туре чемпионата Латвии.
Команда экс-тренера «Спартака» Олега Кононова продлила победную серию до семи матчей, общий счет – 18:3.
С 24 очками «Рига» возглавляет турнирную таблицу, опережая по дополнительным показателям другой рижский клуб – РФС. «Вентспилс» (11 очков) – четвертый.
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