Семь хоккеистов ЦСКА заразились коронавирусом

ЦСКА выступил с заявлением по поводу ситуации с коронавирусом в команде.

Ранее стало известно, что нападающий заразился .

«С момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе еженедельно сдает тесты на коронавирус.

Очередное тестирование во вторник 21 июля выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА.

Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор.

В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба.

В ближайшее время ЦСКА проведет очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды», – говорится в сообщении ЦСКА.

Коронавирус захватил наш хоккей: вспышки в «Спартаке» и «Авангарде», еще в 4 клубах КХЛ – зараженные. Старт сезона под вопросом