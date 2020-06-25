Баннер фанатов «Зенита» про Федуна рассмотрят на следующем заседании КДК

Глава КДК Артур Григорьянц заявил, что баннер фанатов «Зенита» в адрес владельца будет рассмотрен на следующем заседании организации.

«Иные (кроме футболки защитника «Спартака» Андрея Ещенко – прим. Sports.ru) нарушения, отраженные в документах официальных лиц по данному матчу (в том числе демонстрация болельщиками «Зенита» несогласованного баннера), с целью детального изучения всех обстоятельств, сбора необходимых документов и доказательств будут рассмотрены КДК РФС на следующем заседании», – сообщил Григорьянц.

Напомним, во время полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» фанаты петербуржцев вывесили баннер, на котором изображена голова Федуна на экране телевизора.

Это отсылка к эпизоду сериала «Черное Зеркало», по сюжету которого премьер-министр Великобритании был вынужден заняться сексом со свиньей.

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