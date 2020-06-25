«Милан» продлил контракт с Пиоли до 2022 года. От Рангника клуб отказался

Главный тренер продолжит работу с «россонери».

Клуб объявил о продлении контракта с 54-летним специалистом до лета 2022 года.

«Стефано стал тренером в очень непростой момент. Мы всегда говорили, что нужно время, чтобы появились результаты его работы. И мы видим, что профессионализм и качества всегда вознаграждаются.

Стефано – подходящий человек, чтобы вести за собой команду, которую мы хотим видеть: успешную, молодую и голодную до побед», – сказал спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини.

Ранее стало известно, что миланцы отказались от кандидатуры Ральфа Рангника, с которым вели переговоры несколько месяцев.

В «Милане» новый переворот: Газидис захватил власть, выгнал Бобана, зовет Рангника и сокращает расходы на зарплаты