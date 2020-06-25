Адольфо Гайч: «В ближайшие дни полечу в Москву на чартере. Общался с тренером ЦСКА»

Нападающий высказался о готовящемся переходе в ЦСКА.

«Я рад, что трансфер был совершен. Мне нужно быстро адаптироваться, чтобы оставаться на хорошем футбольном уровне. В ближайшие дни я полечу чартером, который предоставит клуб. Шум доходил до меня, но я держался в стороне и старался ничего не слышать, был в своей деревне.

Я уже общался с тренером ЦСКА. Он сказал мне, что я могу играть в нападении один или с партнером. Пока не знаю, я еще не тренировался с командой. Номер? Мне нравится «девятка», но я пока еще не выбирал. Тренер давно наблюдал за мной, это очень приятно. Он многое знал о моей игре.

С языком будет трудно. Я посмотрел: все игроки европейцы, нет никого испаноязычного. Думаю, найму репетитора по русскому языку. Мне это понадобится, несмотря на то, что у меня есть базовые знания английского.

Знаю, что аргентинцы есть в «Зените», но я с ними не разговаривал. О Москве мне говорили очень хорошие вещи, там есть добрые люди. Я довольно много обо всем разузнал.

Я не общался с тренерским штабом сборной, но я понимаю, что европейский футбол расширит мои возможности, чтобы я мог утвердиться в главной сборной.

С собой возьму мате, приставку и несколько книг. Знаю, что там сложно достать мате. Что за книги? Мне нравится читать о спорте, а также об истории мира и разных стран», – сказал Гайч.

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