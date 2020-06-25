«Фратрия» оплатит штраф Ещенко за футболку с медведем

Объединение болельщиков «Спартака» оплатит штраф защитника Андрея Ещенко за футболку, показанную после полуфинала Олимп Кубка России с «Зенитом» (1:2).

Ещенко после игры подошел к болельщикам красно-белых в футболке с медведем и словами «### вам А», за что КДК РФС дисквалифицировал его на 3 матча Кубка и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

«Фратрия» объявила, что оплатит штраф футболиста.

«По окончании матча в Санкт-Петербурге защитник продемонстрировал футболку с оригинальной надписью, после чего появилась информация, что игрок будет наказан штрафом на ближайшем заседании КДК.

Мы сразу связались с Андреем, выразили ему свою поддержку, поблагодарили за выраженную позицию, которую разделяют фанаты «Спартака», и выразили готовность оплатить штраф в знак солидарности с его акцией.

Сегодня КДК озвучил сумму штрафа, которую мы, по договоренности с клубом, передадим от лица всех болельщиков с благодарностью к нашему футболисту. Один за всех и все за одного», – говорится в заявлении «Фратрии».